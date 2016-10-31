أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم الاثنين 31/10/2016 في السوق السوداء ورحلة الصعود إلى 20 جنيه تقترب من الوصول لسوق تداول العملات

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الاثنين 31/10/2016 في السوق السوداء ورحلة الصعود إلى 20 جنيه تقترب من الوصول لسوق تداول العملات سعر الدولار اليوم الاثنين 31/10/2016 في السوق السوداء ورحلة الصعود إلى 20 جنيه تقترب من الوصول لسوق تداول العملات

اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء رحلة الصعود الرهيب نحو 20 جنيه، حيث ترتفع العملة الخضراء يوميا بمقدار 10 إلى 25 قرش، بل وفي بعض الأحيان ترتفع الورقة الخضراء أكثر من مرة يوميا، في وضع غير معتاد على الاقتصاد المصري المنهار، وما زالت شركات الصرافة مغلقة، والحملات الأمنية مستمرة، إلا أن الغريب أن ذلك كله لم يثمر إلا عن مزيد من الارتفاعات في السوق السوداء للعملة.

وفي مبادرة غريبة من نوعها، دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بوقف شراء الدولارات لمدة أسبوعين، ومنع الاستيراد تماما لمدة ثلاثة أشهر، للحد من الزيادات الرهيبة في السوق الموازي للعملة، إلا أن هذه المبادرة أدت إلى مزيد من الارتفاعات في السوق الموازي للعملة، رغم موافقة المستوردين على المبادرة الشخصية من رئيس الاتحاد، مما اضطر الاتحاد إلا التأكيد أن المضاربات على العملة تأتي من المواطنين العاديين وليس للمستوردين دخل فيها.

ومن جانبها أكدت وكالة بلومبرج، أن المصرية قد اتفقت مع الصين على إبرام صفقة تسمى مقايضة العملة، تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، وأكدت الوكالة أن هذه من شروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وأكد البنك المركزي أن الصين تقوم حاليا بتنفيذ الاتفاق، وأكد خبير اقتصادي أن هذا التمويل مرتفع التكلفة، وسينتج عنه خسارة اقتصادية، إلا أنه أكد أن الهدف هو الحصول على القرض الدولي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين 31/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مقابل الجنيه إلى 17.30 جنيه للشراء مقابل 17.50 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 20 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

من جانبه قال رئيس الوزراء أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية