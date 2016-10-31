سعر الدولار اليوم الاثنين 31/10/2016 في السوق السوداء ورحلة الصعود إلى 20 جنيه تقترب من الوصول لسوق تداول العملات

سعر الدولار اليوم، حيث واصلت العملة الخضراء رحلة الصعود الرهيب نحو 20 جنيه، حيث ترتفع العملة الخضراء يوميا بمقدار 10 إلى 25 قرش، بل وفي بعض الأحيان ترتفع الورقة الخضراء أكثر من مرة يوميا، في وضع غير معتاد على الاقتصاد المصري المنهار، وما زالت شركات الصرافة مغلقة، والحملات الأمنية مستمرة، إلا أن الغريب أن ذلك كله لم يثمر إلا عن مزيد من الارتفاعات في السوق السوداء للعملة.

وفي مبادرة غريبة من نوعها، دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بوقف شراء الدولارات لمدة أسبوعين، ومنع الاستيراد تماما لمدة ثلاثة أشهر، للحد من الزيادات الرهيبة في السوق الموازي للعملة، إلا أن هذه المبادرة أدت إلى مزيد من الارتفاعات في السوق الموازي للعملة، رغم موافقة المستوردين على المبادرة الشخصية من رئيس الاتحاد، مما اضطر الاتحاد إلا التأكيد أن المضاربات على العملة تأتي من المواطنين العاديين وليس للمستوردين دخل فيها.

ومن جانبها أكدت وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية قد اتفقت مع الصين على إبرام صفقة تسمى مقايضة العملة، تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، وأكدت الوكالة أن هذه من شروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وأكد البنك المركزي أن الصين تقوم حاليا بتنفيذ الاتفاق، وأكد خبير اقتصادي أن هذا التمويل مرتفع التكلفة، وسينتج عنه خسارة اقتصادية، إلا أنه أكد أن الهدف هو الحصول على القرض الدولي.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين 31/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 17.30 جنيه للشراء مقابل 17.50 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 20 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

من جانبه قال رئيس الوزراء أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

شبكةعيونالإخبارية

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