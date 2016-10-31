كاونترات جديدة بمطار المؤسس لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

كاونترات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمطار المؤسس

قدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي خدمات الرعاية لاكثر من 188 الف مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الصالات الثلاث منذ مطلع العام الجاري 2016.

وقد تم تسخير كافة الإمكانات المتوفرة لتسهيل سفر هذه الشريحة الغالية من المسافرين من خلال تقديم كل ما يحتاجونه من خدمات خاصة منذ لحظة دخولهم المطار وحتى الوصول الى الطائرة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي بن معلوي الذيب، ان إدارة المطار تحرص على تقديم خدمات متنوعة لمساعدة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئة غالية على الدولة والمجتمع، ونحرص دائما لخدمتهم بالشكل المطلوب، من خلال استقبالهم عبر كاونترات مخصصة لخدمتهم، وتقديم العديد من الخدمات كإنهاء اجراءات سفرهم وتوفير الكراسي المتحركة ومرافقين وتقديم المساعدة لهم، وايصالهم الى الطائرة عبر خدمة الرعاية الخاصة التي يتم فيها توفير خدمة النقالات والرافعات المتحركة لتصعيدهم خلال مرحلة المغادرة او انزالهم عند القدوم الى المطار.

وأشار الى وجود أكثر من 1500 كرسي متحرك و88 موظف موزعين في صالات المطار لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً انه تم الاسبوع الجاري اضافة كاونترات جديدة في الصالة الجنوبية في منطقة المبيعات لتقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن راحتهم وسلامتهم، إلى جانب توفير كاونترات مماثلة في منطقة الاستعلامات والرعاية الخاصة، ليصل اجمالي الكاونترات الخاصة بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تسع كاونترات، منها اربعة في الصالة الجنوبية وأثنان في الصالة الشمالية، وثلاثة في مجمع صالات الحج والعمرة.

وأضاف الذيب أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص إدارة المطار على توفير باقة من الخدمات المتكاملة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع صالات المطار، وذلك لضمان مساعدتهم على إتمام رحلة سفرهم دون عناء بدءاً من الحجز والخدمات الأرضية حتى الوصول الى الطائرة.

88 موظفاً موزعون في صالات المطار لخدمتهم