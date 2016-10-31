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هيئة السياحة تعلن إنشاء مخيم بيئي بمدينة عكاظ في الطائف

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هيئة السياحة تعلن إنشاء مخيم بيئي بمدينة عكاظ في الطائف هيئة السياحة تعلن إنشاء مخيم بيئي بمدينة عكاظ في الطائف

تعتزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تنفيذ مشروع استثماري يتمثل في إقامة مخيم بيئي بمدينة عكاظ بالطائف (سوق عكاظ)، على مساحة 115 ألف متر مربع، كنمط جديد من أنماط الإيواء السياحي، لتكون متاحة أمام زوار سوق عكاظ بشكل خاص والطائف عموماً، ودعت الهيئة المستثمرين في القطاع السياحي الراغبين في تنفيذ المشروع التقدم بعروضهم.

وأكدت الهيئة أن طرح هذه الفرصة ضمن جهودها في مسار تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعا اقتصاديا حيويا يزخر بمنتجات وخدمات ووجهات ونشاطات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية، تحظى برضا السياح، ما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى تطوير البيئة النظامية والاستثمارية التي تحفز نمو وتنويع استثمارات جديدة تلبي متطلبات وتطلعات السياح في المملكة.

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