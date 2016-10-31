الوعي المفقود على الطرق

عندما تقود سيارتك عبر الطرق السريعة ؛ لابد أن يكون التركيز عاليا جداً؛ ستكون على أعصابك حتى تصل إلى هدفك، بخاصة يومي الخميس والسبت من كل اسبوع؛ إذ يكثر مرتادو الطرق السريعة.. ونشاهد ممارسات بعض السائقين أساليب وسلوكيات عدائية.. سرعة جنونية واستهتارا.

وبعضهم يخفون معالم لوحات سياراتهم خوفا من (ساهر) وأصبحوا يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المسافرين.

تفكر؛ أي المسارات يمكنك أن تسلكها.. خذ في اعتبارك المخاطر. عندما تسير في المسار الأوسط وتريد أن تتجاوز السيارة التي أمامك تتفاجأ بسيارة من خلفك تسير بسرعة جنونية ويطالبك سائقها المتهور أن تخلي المسار له؛ وأنت لا تملك أي حلول في هذه الحالة حيث على يمينك السيارة التي تريد أن تتجاوزها ليواصل هذا المتهور إصراره على رأيه ويتجاوز من الكتف الايسر وربما يميل بسيارته عليك محاولا إلحاق الضرر بك. هذا غير ما تواجهه من بعض السلوكيات التي أصبحت ظاهرة تهدد حياة المسافرين على الطرق السريعة وهي انشغال السائقين بهواتفهم المحمولة، وتشتت انتباههم وتعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. ولا تخلو الطرق السريعة ايضا من خطر عدم التقيد بالسرعات المحددة.

لابد أن نشاهد بعض السيارات تسير بسرعات أبطأ من الحد المسموح به وخاصة عندما يقتربون من( ساهر) ما يسبب ربكة للسيارات القادمة من الخلف وبالتالي حصول الحوادث الشنيعة. وهناك أيضا خطر آخر يهدد المسافرين من أصحاب الشاحنات الكبيرة على المسار الأيمن لتتفاجأ بانحرافها إلى المسار الأوسط بدون استخدام وسيلة التنبيه.. وبكل استهتار من سائق الشاحنة بحياة المسافرين.

الحالة تتطلب برامج توعية لتعديل تلك السلوكيات. وبالتوازي مع الرقابة وتطبيق العقوبات بصرامة وحزم.