«العدل» تتعامل بخصوصية مع المرابطين

وزير العدل

أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني، تعميماً استثنائياً لكافة محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة يقضي بضرورة مراعاة ظروف المرابطين، نظراً لصعوبة مراجعتهم المحاكم، ومرابطتهم وحمايتهم للوطن ومقدساته.

وقد جاء التعميم بعدما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي؛ تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

واستناداً للتعميم فقد أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً قضائياً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي.