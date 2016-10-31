أجندة الشهر (نوفمبر)

معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة ٢٠١٦) من ٢ إلى ٤.

معرض الأثاث والتصميم الداخلي - (ديكوفير ٢٠١٦) من ٧ إلى ١٠.

معرض جمالك ٥ من ٨ إلى ١٠.

المعرض السعودي الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة - هوريكا السعودية من ١٣ إلى ١٥.

معرض التمويل والتقسيط من ١٣ إلى ١٥.

المعرض والمؤتمر الدولي للأمن الصناعي ٢٠١٦ من ١٤ إلى ١٦.

الندوة السعودية الثانية للرادار من ١٥ إلى ١٦.

ملتقى النظم الآلية بدون سائق سوف يجمع الملتقى أفضل العقول لمناقشة وفهم كيفية الاستفادة من نظم الطيران من دون طيار وإمكانية تطويرها وتشغيلها في المملكة من ٢٠ إلى ٢٣.

المعرض السعودي الثاني للمختبرات من ٢٠ إلى ٢٢.

المعرض السعودي للطباعة والتغليف من ٢١ إلى ٢٣.

المعرض الدولي السعودي للمختبرات ٢٠١٦ من ٢١ إلى ٢٣.

معرض المأكولات الدولي ٢٠١٦ من ٢١ إلى ٣٠.

المؤتمر والمعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات ٢٠١٦ من ٢١ إلى ٢٣.

المعرض السعودي للصحة والجمال من ٢٧ إلى ٢٩.

معرض الجمال والرفاهية من ٢٩ نوفمبر إلى ١ ديسمبر.

المعرض الدولي السعودي للرياضة واللياقة البدنية من ٢٩ نوفمبر إلى ٢ ديسمبر.

معرض الرياض للسيارات ٢٠١٦ من ٢٩ نوفمبر إلى ٢ ديسمبر.

معرض ومكس العاشر من ٣٠ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر.

معرض السيارات ومستلزماتها من ٣٠ نوفمبر إلى ٤ ديسمبر.