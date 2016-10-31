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لجنة أهالي البكيرية تعقد اجتماعها السنوي وتحتفي بالمحافظ

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لجنة أهالي البكيرية تعقد اجتماعها السنوي وتحتفي بالمحافظ لجنة أهالي البكيرية تعقد اجتماعها السنوي وتحتفي بالمحافظ

عقدت لجنة أهالي محافظة البكيرية مساء أمس الاول اجتماعها السنوي في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الحديثي رئيس اللجنة وبحضور محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ورئيس البلدية المهندس صالح السهلي وجميع الأعضاء.

ورحب الحديثي بالمحافظ وبجميع الأعضاء, ثم ناقش الجميع محاور الاجتماع التي اشتملت على متابعة المشاريع بالجهات الحكومية للرقي بها بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية وكذلك الخاصة, وتمت مناقشة بعض الاحتياجات للمحافظة لنقلها لأصحاب الاختصاص بالجهات الحكومية, وكذلك ما استجد من أعمال للجنة.

وفي ختام الاجتماع شكر المهندس صالح الخليفة رئيس وأعضاء لجنة الأهالي على دعوتهم لاجتماع اللجنة السنوي، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تصب في مصلحة البكيرية للبحث عن كل ما تحتاج من مشاريع مختلفة.

عقب ذلك شرّف محافظ البكيرية الحفل الذي اعدته لجنة الأهالي احتفاء به بمناسبة تعيينه محافظا للبكيرية وبحضور الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأهالي وأعضاء اللجنة وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري، بداية رحب رئيس لجنة الأهالي الشيخ عبدالرحمن الحديثي بالجميع وشكرهم على استجابة الدعوة وان هذاء الاحتفاء بمحافظ البكيرية واجب من واجبات الأهالي، مشيدا بالمهندس صالح الخليفة وعطائه الذي قدمه خلال عمله في عدد من المحافظات بالمملكة وهو اختيار موفق من القيادة المباركة وفقها الله، وهو الرجل المناسب في المكان المناسب.

بعدها تحدث الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قائلا انه بحمد لله رُزقنا في منطقة القصيم بقادة أكفاء في مختلف القطاعات الحكومية ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة من ابرزهم، وهذا إن دل فإنما يدل على عمل قائد هذه المنطقة الأمير المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي دعم المنطقة بكل ما تحتاج وهذا انعكس على نجاحها وتميزها بين مناطق وطننا الغالي بعد ذلك تخلل اللقاء مداخلات من الحضور الذين اشادوا بالمحافظ ودور لجنة الأهالي بالمحافظة، بعدها اعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين بتكفله بباص للجنة الأهالي ليكون عونا لهم في تنقلاتهم وكل ما يخدم المحافظة وكما كرم الدكتور السديس محافظ البكيرية بدرع تذكاري بمناسبة تعيينه محافظا للبكيرية بعدها تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

الرئيس العام لشؤون الحرمين متحدثاً في الحفل

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