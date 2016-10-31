مراقبون: الجهات الأمنية تملك زمام المبادرة في المواجهة مع الإرهاب

د. مناحي بن شري

كشف بيان وزارة الداخلية عن الاطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تستهدف رجال الأمن، وإحباط عملية ارهابية لاستهداف ملعب "الجوهرة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بسيارة مفخخة أثناء مباراة منتخبي المملكة والإمارات العربية المتحدة، عن المستوى المتميز لأداء الأجهزة الأمنية في رصد كافة تحركات الجماعات الإرهابية وتوجيه ضربات استباقية موجعة لها، وامتلاك زمام المبادرة في افشال مخططاتها الخبيثة في استهداف أمن واستقرار المملكة وتنفيذ أجندات القوى المعادية.

وحملت تصريحات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية حول نجاح الأجهزة الأمنية في الإطاحة بالخلية الارهابية المرتبطة بتنظيم داعش في سورية وكذلك احباط عملية استهداف ملعب الجوهرة في جدة دلائل واضحة على جاهزية وتكامل جهود جميع أجهزة أمن المعلومات والاستخبارات للتصدي الفاعل والسريع لمثل هذه المخططات الاجرامية وتحديد جميع عناصرها والمتورطين بها وأماكن تواجدهم وسرعة القبض عليهم في عمليات أمنية متزامنة على الرغم من اتساع المساحة الجغرافية التي تستهدفها الخلية الارهابية بنشاطها في الرياض وتبوك والمنطقة الشرقية، وكذلك الصعوبات الخاصة بتأمين المنشآت الضخمة التي يرتادها أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين مثل ملاعب كرة القدم والتي تتطلب قدرات خاصة في تأمينها مثل ملعب الجوهرة في جدة.

وتضمن البيان ما يشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي وغيره من تنظيمات التكفير والضلال لا تزال عاجزة عن اختراق السد المنيع الذي تشكله جهود الأجهزة الأمنية والتي نجحت في افشال كثير من العمليات الارهابية، بدليل ضبط جميع المتورطين في محاولة استهداف ملعب الجوهرة، وكذلك الخلية المرتبطة بتنظيم داعش، على الرغم من تورط مقيمين من جنسيات مختلفة في هذه العمليات، وهو ما يحمل اشارة ساطعة على دقة المعلومات التي ترصدها الاجهزة الأمنية والقدرة الفائقة على تحليلها والافادة منها في تنفيذ الضربات الناجحة لتنظيمات الشر وتوقيف المتورطين بها كما يكشف رفع مستوى الأداء في الافادة من الفحوصات المخبرية على غرار استهداف رجال الأمن في محافظة القطيف والدمام في محاولة يائسة وفاشلة للنيل من عزيمة منسوبي الأجهزة الأمنية والتشكيك في قدراتها على حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية وهو ما ثبت عكسه من خلال النجاحات المتوالية للأجهزة الأمنية في كشف وافشال المخططات الإرهابية طوال الفترة الماضية.

ويجمع المراقبون والمختصون على أن الشفافية والدقة التي تجلت في تصريح المتحدث الأمني بشأن ضبط الخلية الإرهابية المرتبطة بداعش وكذلك الخلية التي استهدفت ملعب الجوهرة تمثل منهاجاً ثابتاً في سياسات المملكة في التعامل مع خطر الارهاب.

وقال، د. عبدالرحمن بن ابراهيم الشاعر وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الامنية: نحمد الله ان اكسب رجال امننا هذا الحس الامني الذي جعلهم في اكثر من موقف اثبتوا جدارتهم في استباق الحوادث الارهابية وهاهم يدحضون اعداء الأمة ويحبطون مخططهم الارهابي مؤكدا ان هذه الخبرة التي يمتلكوها حراس امننا لم تأت من فراغ بل هي جزء فاعل من استراتيجية الامن الشامل التي تملكها بلادنا.

واضاف د. الشاعر ان الوعي الامني الذي جعل من المواطن رجل الامن الاول ووصفه بذلك رجل الامن وواضع اسسه نايف بن عبدالعزيز نلمس اثره فالمواطن ورجال الامن يد واحدة لدحض الباطل والكشف عن خلايا الشر التي مع الاسف تدعم من الخارج لزعزعة امن المملكة العربية السعودية ادعو الله العلي القدير ان ينصرنا على من عادانا. وان يؤمننا في دورنا وفي اوطاننا وان يكلل مساعي رجال امن هذا الوطن واراضيه المقدسة بالتوفيق والسداد لكشف الخلايا النائمة التي تخطط للنيل من امننا ورغد معيشتنا وان يوفق قادة هذا الوطن لما فيه خيره وامنه.

وفي سياق آخر أكد د. بركة الحوشان أستاذ الإعلام الأمني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن نجاح الأجهزة الأمنية في الإطاحة بهذه الخلايا الكبيرة والتي تضم سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة وفق ما ورد في بيان المتحدث الأمني، خير شاهد على المستوى الرفيع لقدرات رجال الأمن إلا أن هذه النجاح يتطلب تفعيل آليات التصدي للفكر المنحرف الذي يغذي هذه التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعه للحيلولة دون استقطاب المزيد من الشباب والناشئة لها، لافتاً إلى أن ضبط العديد من الخلايا يؤكد قصور خطط المواجهة الفكرية للإرهاب ولاسيما أن المؤشرات تكشف تورط أجهزة خارجية في توجيه هذه الجماعات والخلايا لاستهداف أمن المملكة.

وشدد د. الحوشان على ضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب واستثمار وسائل الاعلام في تفنيد مزاعم التنظيمات الإرهابية والتي لا تدخر جهداً في التغرير بالشباب والناشئين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه اكد د. مناحي بن خنثل بن شري أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية العلوم الاجتماعية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن المملكة وهي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وسلامة مواطنيها تلتزم التزاماً تاماً بتوفير محاكمة عادلة للمتورطين في هذه الجرائم، تحفظ لهم حقوقهم الإنسانية بعد محاكمتهم مع إعلان ذلك بكل وضوح وشفافية، مؤكدا أن ما تضمنه بيان وزارة الداخلية من معلومات يوضح مدى تميز الأجهزة الأمنية في جمع وتحليل المعلومات ورصد كافة المخاطر المرتبطة بجماعات العنف والإرهاب سواء داخل المملكة أو خارجها إلى جانب تميز الأعمال الميدانية في ملاحقة وضبط المتورطين بها قبل أن يتمكنوا من تنفيذ جرائمهم.

وأضاف د. بن شري أن دعوة وزارة الداخلية لبعض من تورطوا وإعلان أسمائهم لتسليم أنفسهم وإيضاح مواقفهم يمثل محوراً ثابتاً في تجربة المملكة الناجحة في مواجهة آفة الإرهاب، فضلاً عن تبني إجراءات فاعلة للتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في التصدي لتنظيمات الإرهاب بما في ذلك الحوافز المادية والتي يعتقد أنها حجر الزاوية في نجاح جهود رجال الأمن في التصدي لهذه المجموعات الإرهابية وضبطها قبل تنفيذ جرائمها ومخططاتها.

د. بركة الحوشان

د. عبدالرحمن الشاعر