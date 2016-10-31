نيللي كريم تطلب مساعدة جمهورها لاختيار بطل عملها القادم ..والإسم الفائز مفاجأة

فتحت النجمة نيللي كريم باب التصويت أمام جمهورها بحسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، لاختيار النجم القادم لعملها، دون أن تحدد هل هذا العمل للسينما أم لموسم دراما رمضان 2017، واختارت الفنانة 15 نجماً يصلحون للقيام بأداء دور البطولة أمامها ، كما منحت الجمهور حق اضافة أسماء أخرى، وكانت نتيجة التصويت مفاجأة!!

مفاجأة التصويت كانت بتصدر النجم كريم عبد العزيز للقائمة وحل بالمركز الثاني الفنان هاني سلامة، وجاء ثالثاً النجم أحمد حلمي بنفس عدد الأصوات، وجاء بالمركز الرابع الفنان أحمد السقا ومن بعده خالد الصاوي، ثم آسر ياسين ويوسف الشريف، والتونسي ظافر العابدين، والممثل الشاب عمرو يوسف ويليه نجم الكوميديا محمد هنيدي، ثم أحمد مكي، وتيم الحسن وهاني عادل، ولم يحصل الفنان كريم فهمي على أي صوت.

وشهدت التعليقات من الجمهور مناشدات باختيار قصة عمل اجتماعي غير كئيب ومفهوم ورومانسي، بينما حاول بعض المعجبين طرح اسمائهم كنجوم أمام نيللي كريم بالعمل المنتظر.

برأيك من الأفضل أمام نيللي كريم من كل هؤلاء النجوم؟