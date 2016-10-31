بالصور: رنا سماحة تتعرض للخداع والإهانة وتحذر جمهورها من المسابقات المشبوهة

على الرغم من تصدرها لقائمة أفضل نجمة صاعدة طوال فترة التصويت على جوائز مهرجان الفضائيات العربية، تعرضت المطربة الشابة رنا سماحة للخداع والتضليل أثناء حفل تسليم الجوائز بالأمس، وأصدرت بياناً ساخناً لتوضيح الموقف لجمهورها.

البيان المنشور عبر الصفحة الموثقة لنجمة ستار أكاديمي رنا سماحة منسوباً لمكتبها الاعلامي جاء فيه: "يعرب المكتب الاعلامى للفنانة ( المصرية ) رنا سماحة عن اسفه لما حدث من منظمي مهرجان الفضائيات العربية من سوء تنظيم لا نعرف اذا كان عن عمد ام عن عدم مسؤولية".

أضاف: "البداية كانت من اتصال هاتفي من المنسقة الاعلامية للمهرجان تطالب فيه الفنانة رنا سماحة بالتحدث لجمهورها تطالبه فيه بعدم التركيز مع نتيجة التصويت في فئة افضل ممثلة شابة نظراً لملاحظة جمهور رنا سماحة ان هناك اشياء غريبة تحدث في التصويت، وردت الفنانة بأنها لا تملك من السلطة التي تجعلها تتحكم في جمهورها وتم غلق التصويت و فوجئت رنا بالمنسقة تعلن فوزها بأفضل ممثلة شابة لكننا سنعطي لك جائزة افضل مطربة صاعدة و هو ما تقبلته رنا على مضض نظراً لتقديرها لجهود جمهورها و هذا بخلاف ما نشر في اعلانات المهرجان ان رنا تنافس في فئة افضل ممثلة شابة".

وتابع البيان: "وذهبت الفنانة في موعدها لاستلام جائزتها و فوجئت بانها اخر اسم في التكريم بعد وجودها في القاعة لاكثر من 4 ساعات و بعد انتهاء تسليم جميع جوائز كل الفئات و تقديمها بطريقة غير لائقة تماماً و ظهر واضحاً تعمد الجهة المنظمة التقليل من الفنانة الشابة رنا سماحة و عند سؤالها للمنسقة فوجئت برد المنسقة الذي يعبر عن سوء تنظيم المهرجان بأنها اضافتها حتى يستريح جمهورها !!!

وفي النهاية يؤكد البيان أن رنا قررت مخاطبة جمهورها بعدم التصويت لها في أي مسابقات تحوم عليها الشبهات أو ما يعرف عنها عدم الشفافية و الاكتفاء بالذهاب لنيويورك لاستلام جائزة الباما و استكمال البومها الغنائي الأول الذي يصدر قريباً .

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