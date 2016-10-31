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هكذا أثبت كيث أوربان أنه لم ينفصل عن نيكول كيدمان

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الأحد 30-10-2016 22:33

بعد أن انتشر خبر انفصال النجمة الأسترالية نيكول كيدمان Nicole Kidman عن زوجها المغني كيث أوربان Keith Urban على أهمّ وسائل الإعلام العالمية، قرّر الأخير نفي هذا الخبر على طريقته.

وقد نشر كيث صورة لزوجته البالغة من العمر 49 عاماً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تحتضنه.

وأرفق النجم البالغ من العمر 48 عاماً الصورة بتعليق كتب فيه: "قضيت أجمل عيد ميلاد في حياتي مع زوجتي". كذلك شكر النجم زوجتَه على الاحتفال الرائع، ونشر صورة لقالب الحلوى على صفحته في انستقرام.

وعلى ذلك، فإنّ كلّ ما أشيع حول انفصال الثنائي بعد 10 أعوام من الزواج هو من نسج الخيال ومجرّد شائعات.

يُذكر أن نيكول كيدمان تزوّجت كيث أوربان في 25 يونيو عام 2006، ولديها منه طفلتان هما: Sunday وFaith، كما أنه سبق لها أن تزوّجت الممثل العالمي Tom Cruise، ولديها منه ابنان بالتبني هما: Isabella و Conor.

 

 

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