جواد العلي .. "متى تشتاق؟"

طرحت شركة روتانا ألبوم الفنان جواد العلي الجديد، والذي حمل عنوان "متى تشتاق؟" من كلمات الشاعر خالد الحمراني وألحان ناصر الصالح وتوزيع كرم أوكتان، وهذا هو العمل الرابع الذي يجمع جواد بالموسيقار الصالح بعد أن كانت أغنية "لا تنحرج" أول أغنية من كلمات خالد البذال عام 1998.

واحتوى الألبوم على 6 أغانٍ، وهي: "تعب السؤال" و"لمحته اليوم" من كلمات خالد الحمراني وألحان عبدالقادر هدهود، "المهم" كلمات الفارس وألحان سهيب، "ماتوا اللي يستحوا" كلمات أحمد الصانع وألحان حسن حامد، "شكراً" كلمات وألحان عبير قطر.

وتمنى جواد العلي في حديثه لـ"سيِّدتي" أن يحقق الألبوم أصداء كبيرة، وأن يحوز على ذائقة جمهوره.

يذكر أن جواد في ألبوم "أخيراً" الذي تم طرحه في 2017 قدم 17 عملاً غنائياً.