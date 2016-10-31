أصالة تتضامن مع سعد المجرد وتتمنى له الإفراج

لازالت تتوالى تدوينات التضامن مع الفنان المغربي سعد المجرد الذي مٌدّد اعتقاله بعد ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه، ليدخل في مرحلة الاعتقال الاحتياطي.

وكتبت أصالة نصري في تدوينة قبل ساعة جاء فيها: "سعد المجرّد من أهذب الشباب اللي قابلتهم بحياتي... التقيت فيه بسهرات كتير والتقينا بسفر ودائماً كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائماً تصرّفه غايه بالتهذيب ... ورغم إنّي لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقاً إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر... يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها . #سعد_المجرد #براءه #تضامن #صداقه".

ويتوقع أن يبدأ التحقيق في القضية يوم غد الاثنين من خلال الاستماع لشهادة الطرفين، إذ أبلغت الفتاة الشرطة صباح الأربعاء الماضي أنها تعرضت للاغتصاب والاحتجاز من طرف المجرد في غرفة بفندق فخم بشارع الشانزليزيه.