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مخرج ألماني يصف دونالد ترامب بـ "مهرج مخيف"

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الإثنين 31-10-2016 01:45

قبل افتتاح أحدث عروضه في مدينة شتوتغارت الألمانية، وصف المخرج المسرحي الألماني فرانك كاستورف المرشح الجمهوري لإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump ومنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون Hillary Clinton بـ"الروحين المتقاربتين".

كاستورف البالغ من العمر 65 عاماً، رأى أن العملية الإنتخابية الأمريكية غير ديمقراطية على الإطلاق.

وقال فرانك: " الملياردير وكلينتون المليونيرة ليسا ديمقراطيين، إنهما يمثلان القلة المسيطرة". وأضاف: "ترامب مهرج مخيف وهيلاري كلينتون ليست إلا وكيلة لوول ستريت".

وأوضح كاستورف أن عرضه لأوبرا "فاوست" للمؤلف الفرنسي شارل جونو بدار الأوبرا في شتوتغارت يتناول أيضاً قضية القيم الديمقراطية.

 

 

 

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