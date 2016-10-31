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5 طرق طبيعية تساعدك على النوم وتتغلب على الأرق دون اللجوء للأدوية

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5 طرق طبيعية تساعدك على النوم وتتغلب على الأرق دون اللجوء للأدوية 5 طرق طبيعية تساعدك على النوم وتتغلب على الأرق دون اللجوء للأدوية

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 طرق طبيعية للتغلب على الأرق وتساعد على النوم بشكل سليم، دون اللجوء للأدوية المنومة التى لها آثار جانبية وتتضمن الآتى :

1. ارتداء نظارة النوم:

بدلا من تعاطى أقراص منومة، من الأفضل ارتداء نظارة النوم التى تعمل على منع الضوء، مما يساعد على النوم بطريقة أسهل .

2.تناول وجبة العشاء فى وقت مبكر:

من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات حتى يتم هضمها جيدا ولا يعيق القدرة على النوم .

3. التأمل:

 لأن التأمل فى وقت مبكر من الصباح  من  10 إلى 15 دقيقة، وقبل الذهاب للنوم، يساعد فى خفض مستوى التوتر، مما يزيد من القدرة على النوم .

4. لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة قبل النوم:

لأن ممارسة الرياضة تزيد من مستوى الطاقة، وبالتالى،  ينبغى تجنبها قبل الذهاب إلى السرير فهذا يوفر لك القدرة على النوم بشكل جيد.

5. اقرأ قليلا قبل النوم :

بدلا من اللجوء  لبعض الأدوات كأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، التى تمنع النوم وتسبب الأرق، من الأفضل قراءة المجلات والصحف والكتب التى تساعد على النوم الجيد وتمنع الأرق.

 


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