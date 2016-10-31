5 طرق طبيعية تساعدك على النوم وتتغلب على الأرق دون اللجوء للأدوية

>كتبت آلاء الفقى
قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 طرق طبيعية للتغلب على الأرق وتساعد على النوم بشكل سليم، دون اللجوء للأدوية المنومة التى لها آثار جانبية وتتضمن الآتى :
1. ارتداء نظارة النوم:
بدلا من تعاطى أقراص منومة، من الأفضل ارتداء نظارة النوم التى تعمل على منع الضوء، مما يساعد على النوم بطريقة أسهل .
2.تناول وجبة العشاء فى وقت مبكر:
من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات حتى يتم هضمها جيدا ولا يعيق القدرة على النوم .
3. التأمل:
لأن التأمل فى وقت مبكر من الصباح من 10 إلى 15 دقيقة، وقبل الذهاب للنوم، يساعد فى خفض مستوى التوتر، مما يزيد من القدرة على النوم .
4. لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة قبل النوم:
لأن ممارسة الرياضة تزيد من مستوى الطاقة، وبالتالى، ينبغى تجنبها قبل الذهاب إلى السرير فهذا يوفر لك القدرة على النوم بشكل جيد.
5. اقرأ قليلا قبل النوم :
بدلا من اللجوء لبعض الأدوات كأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، التى تمنع النوم وتسبب الأرق، من الأفضل قراءة المجلات والصحف والكتب التى تساعد على النوم الجيد وتمنع الأرق.
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