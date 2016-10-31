الداخلية المغربية: نعتزم تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة النفايات

أكد وزير الداخلية المغربى محمد حصاد، عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا فى شاحنة لجمع النفايات فى شمال المغرب، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".

وشدد حصاد على أنه "لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة"، قائلا "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو فى ظروف تنتهك حقوق الناس".

وقتل محسن فكرى بائع السمك البالغ حوالى 30 عاما مساء الجمعة فى الحسيمة (شمال) عندما علق فى مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة فى المدينة سعوا الى مصادرة بضاعته واتلافها.

واثارت الظروف الفظيعة لمقتله الذى صور بهاتف محمول ونشر على الانترنت صدمة بين السكان. وتناقلت شبكات التواصل صورة لجثة فكرى وهى عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر فى مختلف انحاء البلاد، لا سيما فى العاصمة الرباط.

وطلب العاهل المغربى الملك محمد السادس تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته فى هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون فى حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته"، بحسب وزارة الداخلية التى سبق ان اعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.