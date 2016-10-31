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وزير السياحة الأرجنتينى: مصر بلد سياحى من الطراز الأول

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وزير السياحة الأرجنتينى: مصر بلد سياحى من الطراز الأول وزير السياحة الأرجنتينى: مصر بلد سياحى من الطراز الأول

>الأقصر أ ش أ

قال وزير السياحة الأرجنتينى خوسيه جوستافو سانتوس، إنه يزور لأول مرة، مؤكدا أن مصر بلد سياحى من الطراز الأول، ولم يلاحظ بها أى شئ سلبى يمنع السياح من زيارتها، والاستمتاع بمشاهدة الآثار الفرعونية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقد مساء الأحد بمدينة الأقصر، على هامش حفل افتتاح فعاليات الجلسة 104 لمنظمة السياحة العالمية، بحضور وزير السياحة يحيى راشد.

 

وأشار الوزير الأرجنتينى إلى أنه يرى تكاتف جميع المصريين حكومة وشعبا لاستعادة معدلات السياحة لبلدهم، كما وجه رسالة إلى العالم يدعوهم لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها.


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