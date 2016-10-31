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مقتل ميكانيكى مصرى بليبيا بعد طعنه من قبل مجهولين

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مقتل ميكانيكى مصرى بليبيا بعد طعنه من قبل مجهولين مقتل ميكانيكى مصرى بليبيا بعد طعنه من قبل مجهولين

>الدقهلية ـ محمد حيزة:

لقى ميكانيكى مصرى، من قرية الرحمانية، مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية مصرعه، يعمل بليبيا، أثناء عودته من عمله إلى مسكنه، بمنطقة الخمس على يد مجهولين طعنا بالخناجر.

 

وقال عصام طه فتحى العزب، شقيق المجنى عليه، لـ"اليوم السابع": إن شقيقه عرفه 27 عاما، قُتل بليبيا، على يد ثلاثة ليبيين، إنهالوا عليه طعنا بالخناجر، بعد انتهاء عمله أمس حسب رواية أحد شهود العيان، لأسباب غير معلومة.

 

وتم نقله إلى مستشفى حكومى بمنطقة الخمس، وتبين إصابته بـ 7 طعنات بالخناجر، ووصل جثة هامدة لمستشفى الخمس، ويحاول أقاربه إعادة جثمانه إلى ولكنهم لا يستطيعون.

 

وناشد "العزب" شقيق الميكانيكى القتيل، سامح شكرى وزير الخارجية، بالتدخل لإعادة جثمان أخيه لدفنه بمسقط رأسه.


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