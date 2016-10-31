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أندية القضاة تلغى الرحلات الخارجية لمدة عام وإقامة معارض لتشجيع المنتج المصرى

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أندية القضاة تلغى الرحلات الخارجية لمدة عام وإقامة معارض لتشجيع المنتج المصرى أندية القضاة تلغى الرحلات الخارجية لمدة عام وإقامة معارض لتشجيع المنتج المصرى

>كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المجلس الاستشارى لأندية القضاة اتخذ عدد من التوصيات الأخرى إلى جانب التوصية الأساسية بتشكيل لجان لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن أمام النقض والسلطة القضائية، والترتيب لمؤتمر "العدالة الناجزة" تحت رعاية الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنها توصيات تتعلق بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

 

وأوضح المستشار أبو عيانة لـ"اليوم السابع"، أن أندية القضاة على مستوى الجمهورية قررت عدم تنظيم رحلات خارج لمدة عام لتوفير العملة الصعبة، وكذا قررت أندية القضاة إقامة معارض لمنتجات شركات قطاع الأعمال تشجيعا للمنتج المصرى، وتمهيداً للاستغناء عن المنتجات المستوردة لتوفير العملات الأجنبية.

 

وقال رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن أندية القضاة تناشد جميع النوادى الاجتماعية على تشجيع المنتج المصرى، وإقامة مثل هذه المعارض لبيع المنتجات المصرية ولتشجيع الصناعة المصرية.

 

وعلى صعيد اللجان التى ستشكل لتعديل القوانين قال أبو عيانة، إن هناك توصية هامة أيضا تتعلق بتنظيم أندية القضاة ورش عمل لوضع مشروعات قوانين كاملة للقوانين الأربعة، على أن تصب هذه المشروعات إلى اللجان التى سيتم تشكيلها للاستعانة بها فى وضع المشروعات النهائية للقوانين، مشددا على أن الهدف هو تيسير إجراءات التقاضى واختصار بعض الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنهم يقتضون بالمحكمة الاقتصادية التى لا تزيد مدة أى دعوى أمامها عن عام.


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