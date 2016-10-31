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قطع المياه عن الحسينية بالشرقية لتطهير المأخذ اليوم

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قطع المياه عن الحسينية بالشرقية لتطهير المأخذ اليوم قطع المياه عن الحسينية بالشرقية لتطهير المأخذ اليوم

>الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية أنه سيتم قطع المياه عن مركز الحسينية اليوم الاثنين ولمدة 7 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة شعفورة، لوجود أعمال تطهير بترعة الصالحية الجديدة المبطنة المغذية لمأخذ المحطة وستتم أعمال التطهير بمعرفة مديرية الري بالشرقية.

 

وأوضح، بيان للشركة، أن ذلك سيترتب عليه ضعف المياه عن مناطق "مدينة الحسينية"، قرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، قرى الوحدة المحلية بسعود، قرى الوحدة المحلية بالضواهرية، قرى الوحدة المحلية بمنشأة أبو عمر، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، وتأسف الشركة عن هذا الانقطاع الجبرى الخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لاتخاذ اللازم ويخطر رئيس مدينة الحسينية وإخطار أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق سيارات بميكروفونات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.


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