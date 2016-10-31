المدعي العام يتهم ثلاثة يمنيين بمحاولة زعزعة الأمن

اتهم المدعي العام في جلستين منفصلتين، ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية بمحاولة زعزعة أمن المملكة، وتأييد "حزب الله" و"جماعة الحوثي" المصنفتين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، ونشر الشائعات عن القوات السعودية.

وفي دعوى أُقيمت ضد اثنين من المتهمين، قدم المدعي العام ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، أمس، لائحة للمحكمة الجزائية المتخصصة، تتضمن عددا من التهم، منها قيام المدعى عليه الأول بتأييد "جماعة الحوثي" الإرهابية ومناصرته لها من داخل المملكة، وتأييد "حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى تأييده لقيام إيران بدعم حزب الله بالسلاح والمال.

واتهم المدعى عليه الثاني بالتواصل مع "جماعة الحوثي" الإرهابية وتحريضه من قبلهم لزعزعة أمن المملكة والإخلال بنظامها العام، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام.

فيما، نظرت "الجزائية" في جلسة سابقة دعوى أخرى ضد مقيم يمني متهم بتأييد "جماعة الحوثي" الإرهابية والمساس بالأمن الوطني والتحريض على ذلك بنشر الشائعات عن القوات السعودية ودعم مليشيات الحوثي معنوياً، وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وطالب المدعي العام إدانته بما وجّه له شرعاً والحكم عليه بالعقوبة التعزيرية ومصادرة جهازه الجوال، وإبعاده من البلاد.