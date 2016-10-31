أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«حقوق الإنسان» للسفير الفرنسي: لا إعدامات لمن هم دون الـ18

Google+ Print
«حقوق الإنسان» للسفير الفرنسي: لا إعدامات لمن هم دون الـ18 «حقوق الإنسان» للسفير الفرنسي: لا إعدامات لمن هم دون الـ18

زار السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسو غوييت، يرافقه المستشار السياسي بالسفارة الفرنسية منير سليماني، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني، والأمين العام للجمعية خالد الفاخري، وسكرتير رئيس الجمعية أحمد المحمود.

في بداية اللقاء، قدم رئيس الجمعية شرحا موجزا عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من جهود في مجال حقوق الإنسان والتقدم الملحوظ في هذا المجال والجهود التي تبذل من أجل تعزيزه.

وقد هنأ السفير رئيس الجمعية والمملكة بمناسبة إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وقد شكر رئيس الجمعية السفير على تهنئته، وبين أن المملكة تبذل جهودا في المجالات الإنسانية على المستوى الدولي لها انعكاسات مهمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول الحديث أحكام عقوبة الإعدام وخاصة من هم دون سن 18، والتي بين رئيس الجمعية للوفد الزائر أنه لا تنفذ عقوبة الإعدام في من هو دون سن 18، وأن تطبيقها في المملكة يستند لنصوص شرعية، ولا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة، بما يضمن تحقيق العدالة، كما أن الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية