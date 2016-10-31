«حقوق الإنسان» للسفير الفرنسي: لا إعدامات لمن هم دون الـ18

زار السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسو غوييت، يرافقه المستشار السياسي بالسفارة الفرنسية منير سليماني، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني، والأمين العام للجمعية خالد الفاخري، وسكرتير رئيس الجمعية أحمد المحمود.

في بداية اللقاء، قدم رئيس الجمعية شرحا موجزا عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من جهود في مجال حقوق الإنسان والتقدم الملحوظ في هذا المجال والجهود التي تبذل من أجل تعزيزه.

وقد هنأ السفير رئيس الجمعية والمملكة بمناسبة إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وقد شكر رئيس الجمعية السفير على تهنئته، وبين أن المملكة تبذل جهودا في المجالات الإنسانية على المستوى الدولي لها انعكاسات مهمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول الحديث أحكام عقوبة الإعدام وخاصة من هم دون سن 18، والتي بين رئيس الجمعية للوفد الزائر أنه لا تنفذ عقوبة الإعدام في من هو دون سن 18، وأن تطبيقها في المملكة يستند لنصوص شرعية، ولا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة، بما يضمن تحقيق العدالة، كما أن الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة.