نائب رئيس الأرجنتين لـ«الرياض»: إيران لا تتعاون في تسليم الإرهابيين

كشفت نائب رئيس الأرجنتين السيدة جابرييلا مشيتي عن سبب زيارتها الأولى للممكة، موضحة أن الهدف الرئيس هو الاندماج مع دول العالم، إذ أن لديهم قوة وقدرات كامنة وكبيرة، وكي تنتعش لابد من التعاون الأكبر مع المملكة.

وتابعت: حتى الآن لم يتم الاستفادة من كافة قدرات الأرجنتين، لاسيما أنها في مرحلة تغيرات، فلدى الحكومة ٦٠٪ من الشعبية، وهي تقوم الآن بقفزة نوعية تجاه التغيير الديموقراطي، وتطوير الاقتصاد، والمملكة قادرة على أن تكون أداة رئيسية لتساعد الأرجنيتن في الاندماج مع دول العالم.

كما لفتت إلى أنها تطمح في زايرتها لفتح باب التباحث في أمور البناء، وذلك لأن بلادها لديها خبرة كبيرة في مشروعات البنى التحتية، وتستطيع استقطاب الاستثمارات من المملكة خاصة فيما يخص سكك الحديد بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث العملية بين الجامعات، فمثلا لدى الأرجنتين حاجة إلى استثمارات في مجال البترول، والمملكة لديها خبرة واسعة في هذا المجال.

وأشارت في لقاء مع "الرياض" حول إرهابية إيران، بأن بلادها تقف بقوة مع دول العالم وجماعاتها تجاه أي دولة أو مجموعة أو شخص قد يعزز أو يطور أو يدعم الإرهاب، كما أن أميركا اللاتينية كانت من أوائل الدول التي رفعت صوتها عاليا بسبب غياب حقوق الإنسان دوليا وعدم تنفيذها في فنزويلا على سبيل المثال.

أما عن إرهابية إيران، فللأرجنتين موقف سابق مع إيران في تفجيرات مجمع اليهود الاجتماعي عام ١٩٩٤م، إذ أن حكومتها اعتبرتها إرهابا ضد الأرجنيتن كاملة وليست ضد اليهود، فبلادها تحتضن اليهود والمسيح والمسلمين، والكل يعيش بسلام، ومن المهم جدا أن تتحقق العدالة.

وأضافت نائب رئيس الارجنتين بأن هناك اشتباهات كبيرة وأدلة كثيرة تشير إلى مسؤولية إيران في التفجيرات التي تعرضت لها بلادها، وقد طلبنا بتسليم الأشخاص المشتبه بهم ولكن للأسف إيران لم تتعاون.

وأوضحت أن بلادها شكلت هيئة خاصة لهذا الموضوع، لتتمكن من الوصول إلى أكثر معلومات ممكنة حول الأمر، وفي حال إيران بقيت على موقفها سيقومون بمالمباحثات في أن يكون هناك حكم غيابي لهؤلاء الأشخاص، كما نريد من إيران الالتزام بالتعاون المطلوب، وليس فقط أن تحمي نفسها!

وعن الدور الإيراني في المنطقة، ومحاولتها تأجيج الصراعات الطائفية قالت مشيتي لـ"الرياض" كل عملية ومبادرة في العالم، تدعم أو تعزز العنف والإرهاب، والطائفية ستقوم الأرجنتين دائم بإدانتها، والأرجنتين دولة استطاعت أن تدمج بها كثير من الديانات والأشخاص والتعايش فيها بسلام، وإذا كانت إيران فعلا هي من تقوم بمساعدة انتشار العنف والإرهاب، فالأرجنتين ضدها بكل تأكيد.

وحول رؤية 2030 قالت جابرييلا: الرؤية مبادرة نثمنها عاليا جدا، خاصة وأنها تدعوا للانفتاح في شتى المجالات، كما أن الأرجنيتن لديها قوة كامنة ولديها قدرات كبيرة ومن الممكن أن تتعاون مع المملكة لتحقيق تلك الرؤية.

ولفتت نائب رئيس الأرجنتين أن رؤية 2030 تتبع سياسة القرن الـ21 وهي السياسية التي تعمد على فتح الأبواب والعمل على الوصول للوفاق والبعد عن النزاعات بين الدول، وخاصة الانفتاح فيما يخص المرأة وقضاياها التي تعد بالنسبة لنا أمر مهم، إذ أنها من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش بين البلدين.

وفيما يخص تقييم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وإمكانية تطويرها مستقبلا، أبانت مشيتي أن حجم الاستثمار القائم حاليا هو أقل بكثير من الشيء الذي يستطيعون القيام به، خاصة أن علاقتهم بالمملكة تكمل هذه العام عامها 70 من العلاقات الجيدة، وقد جمعهم عدد من المجالات منها العمل على مشروع مشترك لتطوير الطاقة النووية، والعديد من المشروعات، كما أن المملكة تستورد عددا من الأغذية من الأرجنتين.

وفيما يخص نسبة التبادل التجاري بين البلدين قالت مشيتي: من الصعب أن نجزم برقم محدد ودقيق لنسبة التبادل التجاري، إذ أننا في مرحلة توسع وانتشار عالمي، كما أنه حينما زرنا اليابان، ذهبنا ومعنا وفد اقتصادي لجذب المستثمرين اليابانيين للأرجنتين وكان هناك توقعات أن نبدأ مرحلة لفتح الأبواب لفرص لدينا، اليوم بعد هذه الزيارة استطيع القول أننا في عام 2017 قد يكون استثمار اليابان في الأرجنيتن حوالى 30%.

السيدة جابرييلا مشيتي خلال حديثها للرياض (عدسة/ عمار الملحم)