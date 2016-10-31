نجاحات أمنية متواصلة تحمي الوطن من الإرهاب

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات‏ ‏عن أنشطة وتهديدات إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة الوقوع وهو ما أسفر عن النتائج الآتية:

أولا: ‏الإطاحة بخلية إرهابية، مكونة من أربعة أشخاص ‏تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها ‏التي تركزت على استهداف رجال الأمن، و‏جرى القبض عليهم وهم سعوديو الجنسية. كما تم إيقاف ستة آخرين (سعوديو الجنسية) لتوفر ما يفيد بعلاقتهم بالمذكورين.

‏ثانياً: ‏بتاريخ 8 / 1 / 1438هـ توفرت معلومات تفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة أثناء مباراة منتخبي المملكة والإمارات، باستخدام سيارة مفخخة، ‏وقد ‏‏تم القبض على المتورطين وهم: اثنان من الباكستانيين وسوري وسوداني.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت في محافظة القطيف ومدينة الدمام، فقد تم الكشف عن متورطين وهم ثمانية سعوديين وبحريني.

وقال اللواء التركي أن الخلية الإرهابية كانت تنوي استخدام 400 كلغم من المتفجرات، لتفجير مساحة 800.000 م2، في ملعب «الجوهرة» واصفاً العملية بالمأساة لو حدثت، ولم يستبعد اللواء التركي فرضية ارتباط تنظيم داعش الإرهابي بمليشيات الحوثي، مستدركاً بأنه من المبكر تأكيد ذلك الارتباط وطبيعته.