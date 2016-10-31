أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مباحث تموين الغربية تضبط تاجر بحوزته 100 طن أرز شعير

Google+ Print
بالصور.. مباحث تموين الغربية تضبط تاجر بحوزته 100 طن أرز شعير بالصور.. مباحث تموين الغربية تضبط تاجر بحوزته 100 طن أرز شعير

> الغربية إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية حملة مكبرة، لضبط كافة صور استغلال المواطنين والتصدى الحاسم لمرتكبى جرائم الغش التجارى وعرض السلع الفاسدة مجهولة المصدر.

 

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث ، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة من ضباط مباحث التموين بدائرة مركز قطور، والتى أسفرت من ضبط (حسام. ي. ا) 24 سنة، تاجر مقيم برية سمتاى مركز قطور، وبحوزته  100 طن  أرز شعير، بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباحا طائلة.


> حررالمحضر رقم 22308 جنح مركز قطور، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

 

المضبوطات محملة علي  سيارة بعد مصادرتها

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات