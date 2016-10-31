بالصور.. مباحث تموين الغربية تضبط تاجر بحوزته 100 طن أرز شعير

شنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية حملة مكبرة، لضبط كافة صور استغلال المواطنين والتصدى الحاسم لمرتكبى جرائم الغش التجارى وعرض السلع الفاسدة مجهولة المصدر.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة من ضباط مباحث التموين بدائرة مركز قطور، والتى أسفرت من ضبط (حسام. ي. ا) 24 سنة، تاجر مقيم برية سمتاى مركز قطور، وبحوزته 100 طن أرز شعير، بقصد حجبه وحبسه عن التداول لرفع أسعاره وتحقيق أرباحا طائلة.



> حررالمحضر رقم 22308 جنح مركز قطور، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المضبوطات محملة علي سيارة بعد مصادرتها