"الرى": أرسلنا نشرة للجهات المعنية بإدارة منظومة السيول قبل حدوثها بـ4 أيام

أكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن معهد الموارد المائية، التابع للمركز، أرسل التنبؤات الجوية لجميع المحافظات والجهات المعنية لإدارة منظومة السيول بالمحافظات، فى نشرة تفيد باحتمال سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى المحافظات التى تضررت قبل حدوثها بـ 4 أيام، بالإضافة إلى أن مركز التنبؤ بوزارة الرى أرسل أيضاً نشرة تتضمن وقوع السيول.

من جانبها أكدت الدكتورة كريمة عطية أن مدير معهد الموارد المائية يطالب المحافظات والجهات لمن يرغب فى الحصول على بيانات التنبؤ اليومية بإرسال البريد الالكترونى المطلوب إرسال التنبؤ إليه على فاكس المعهد 0242184344، ويكتب عليه اسم الشخص والمحافظة.

وأضافت "عطية" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن بعض المحافظات ترسل البريد الالكترونى الخاص ببعض الأشخاص بأسماء شخصية لبعض العاملين وعندما يتم نقل الشخص من مكانه أو تركه الجهة تفقد المحافظة الحصول على بيانات التنبؤ.