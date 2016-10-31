الجيش العراقى يقتل 10 إرهابيين من داعش ويدمر سيارة مدرعة بمحافظة صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن مفرزة صواريخ "كورنيت" تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين، دمرت سيارة مدرعة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى، فى منطقة جبال مكحول بواسطة صاروخ مضاد للدروع.

وذكرت الوزارة الأحد أن القوات صدت هجوما لمسلحى (داعش) فى منطقة "الحراريات"؛ مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير سيارة ودراجة نارية استخدمها الإرهابيون.

على صعيد متصل، أشارت الوزارة إلى أن طيران التحالف نفذ خلال عمليات تحرير "نينوى" - التى انطلقت يوم 17 أكتوبر الجارى وحتى أمس - ألقى 1252 قنبلة و1250 إطلاقة مدفع و149 صاروخاً ضد الإرهابيين وقتلت 910 من مسلحى (داعش)، ودمرت أكثر من 40 عبوة ناسفة و115 سيارة و 170 موقعاً قتالياً محصنا للتنظيم وتدمير 18 مدفعاً مضاداً للطائرات.