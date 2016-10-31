شلل مرورى على طريق ميت غمر - المنصورة بسبب انقلاب مقطورة

انقلاب سيارة نقل مقطورة على طريق ميت غمر المنصورة، بمركز أجا، محافظة الدقهلية بسبب سوء أحوال الطريق السريع.

وقال، محمد ماهر، أحد شهود العيان، أن هناك شلل تام فى حركة المرور منذ أكثر من ساعتين بسبب الحادث.

انقلاب مقطورة

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