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"أمن الغربية" يضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش و70 ألف جنيه

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"أمن الغربية" يضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش و70 ألف جنيه "أمن الغربية" يضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش و70 ألف جنيه

>الغربية إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، من ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 2 كيلوجرام من مخدرالحشيش، وذلك بعد استصدار إذن النيابة العامة.

 

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضباط البحث بمركز كفر لزيات من ضبط مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا إتجار مخدرات - سلاح نارى وآخرهم القضية رقم 5848/2006 جنايات مركز كفر الزيات إتجار مخدرات  ويدعى (أحمد م. ق) 44 سنة، عاطل مقيم كفور بلشاى دائرة المركز، وذالك بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبحوزته  2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 70 ألف و700 جنيه.

 

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، حررعن ذلك المحضر 34252 جنايات مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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