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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31 /10 /2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31 /10 /2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31 /10 /2016

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على الصعيد المهني:

من الأفضل لك تحسين علاقاتك بزملائك فى العمل وعدم الدخول فى مشاكل جانبية قد تضعك فى أزمة مع مديرك ، فاهتم بشغلك فقط وطور مهاراتك لتحسين الأوضاع السابقة.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تواجه صعوبة فى اتخاذ قرار حاسم فى علاقتك بشريك حياتك، فكر بهدوء واستمع لقلبك وعقلك معا وقيم تعاملتكما خلال الفترة الماضية وبناء على ذلك اتخذ قرارك.

 

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تحتاج لممارسة الرياضة على الأقل مرتين فى الأسبوع ، فجسمك يحتاج لتنشيط الدورة الدموية ، ويمكنك ممارسة المشى لمدة نصف ساعة يوميا قبل الذهاب لعملك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

تتخذ قرار حاسم اليوم فيما يخص حياتك الخاصة ، حاول ألا يؤثر على قرارك أى صديق ، وفكر بهدوء بعيدا عن الانفعال لتصل إلى قرار لا يجعلك تندم عليه مستقبلا.


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مصر 365

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