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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/10/2016

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/10/2016 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/10/2016

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على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى .. 

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست أنت المسئول عنها، فلا تدع أحد يحملك مسئولية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحى.. 

حان الوقت للعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق تحتاج إلى ممارسة الرياضة للقضاء عليها، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. 

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

 


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مصر 365

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