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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31-10-2016

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31-10-2016 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31-10-2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تختلف كثيراً فى طريقة عملك عن طريقة بقية زملائك، وهذا سلاح ذو حدين، فأحياناً سيجعلك متميزاً فى عملك، وأحيان أخرى سيضرك فى حالات العمل الجماعى، فضع خطة بديلة تستطيع بها التوافق مع زملائك فى الأفكار وطريقة الأداء.

 

على الصعيد العاطفي: 

حاول إيجاد طرق فعالة للتعامل مع متطلبات شريك حياتك، فعدم تلبيتك لرغباته يخلق بينكما مشكلات عديدة قد تؤدى الى انتهاء العلاقة، فاحرص على محاولة إرضاء شريكك .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تظهر عليك آثار جانبية لبعض الأدوية التى كنت تتناولها سابقاً دون استشارة الطبيب، كالمسكنات، فعليك زيارة الطبيب بشكل عاجل حتى لا تتعرض لوعكة صحية خطيرة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: 

تأتيك فرصة جديدة فى العمل اليوم، ولكن لا تتخذ قرار ترك وظيفتك إلا إذا كنت مقتنع وراضى عن طبيعتها، فلا تغامر بعملك واستقرارك إلا بعد تفكير عميق واستشارة زملائك المقربين.

 

 


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مصر 365

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