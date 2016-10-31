حظك اليوم و توقعات الأبراج اليوم الاثنين 31/10/2016

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق ولكن برج القوس هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 31/10/2016

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

القوس على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

القوس على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/10/2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الأخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

حظك اليوم برج السرطان 31-10-2016 اختلافك وتميزك فى العمل سلاح ذو حدين

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تختلف كثيراً فى طريقة عملك عن طريقة بقية زملائك، وهذا سلاح ذو حدين، فأحياناً سيجعلك متميزاً فى عملك، وأحيان أخرى سيضرك فى حالات العمل الجماعى، فضع خطة بديلة تستطيع بها التوافق مع زملائك فى الأفكار وطريقة الأداء.

على الصعيد العاطفي:

حاول إيجاد طرق فعالة للتعامل مع متطلبات شريك حياتك، فعدم تلبيتك لرغباته يخلق بينكما مشكلات عديدة قد تؤدى الى انتهاء العلاقة، فاحرص على محاولة إرضاء شريكك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تظهر عليك أثار جانبية لبعض الأدوية التى كنت تتناولها سابقاً دون استشارة الطبيب، كالمسكنات، فعليك زيارة الطبيب بشكل عاجل حتى لا تتعرض لوعكى صحية خطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تأتيك فرصة جديدة فى العمل اليوم، ولكن لا تتخذ قرار ترك وظيفتك إلا إذا كنت مقتنع وراضى عن طبيعتها، فلا تغامر بعملك واستقرارك إلا بعد تفكير عميق واستشارة زملائك المقربين.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/10/2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الأخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 31 /10/2016

نقدم لليوم الأثنين 31 أكتوبر لمواليد برج العقرب توقعات علماء الفلك فى عدد من الاصعدة اهمها الصحى الذى يتطلب منك الاهتمام ، ايضا الصعيد المهنى و العاطفى ، و اعلم انه من الممكن ان تستفيد من نصائح علماء الفلك .

برج العقرب على الصعيد المهني:

تحقق إنجازات هامة فى عملك تؤثر بشكل إيجابى على مستقبلك ، وتمنحك فرصة كبيرة للترقية وزيادة راتبك الخاص، فاستمر على أدائك المتميز خلال الفترة الأخيرة وتراجع عن قضاء أوقات طويلة فى أمور غير مفيدة .

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا مانع من اشراك شريك حياتك معك فى مشكلات عملك ومشكلاتك الخاصة ، فقد يكون له وجهة نظر تفيدك وتفتح لك أبواب أخرى للحل ومواجهة الأزمات ، فلا تتراجع عن المشورة وطلب النصيحة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تعانى من ألام العظام بسبب كثرة تناول المشروبات الغازية ، حاول التقليل من تلك العادة واستبدلها بشرب العصائر الطبيعية الطازجة وتناول الفواكه والخضروات الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

علاقتك بالأخرين ليست على ما يرام وقد تحتاج مساعداتهم خلال الفترة المقبلة ، فابدأ فى تحسين علاقاتك بمن حولك ولا مانع من طلب النصيحة قبل اتخاذ القرار.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يحتاج منك المزيد من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وذلك حتى لا تتحول حياتك المهنية لروتين قاتل لا تستطيع الخروج منه لاحقا .

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة و خطاها ثابتة ، فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد من قدرتكما على تخطى المشاكل التى تتسرب للعلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يتطلب ان تتخلى تماما عن التدخين و السهر لساعات طويلة ، فالنوم لساعات طويلة والاسترخاء يجعلك تستعيد نشاطك و صفاء ذهنك بسرعة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ان عليك ان تتخلى تماما عن انفعالاتك التى قد يفهمها الاخرين بشكل خاطئ ، التعامل بحكمه أفضل طريق لكل مشاكلك خلال هذه الفترة .

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/10/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى سيتأثر بشكل كبير و خاصة انك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية ، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك وخاصة ان اخطاءك اصبحت ملحوظة بمجال العمل .

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توتر كبير خلال الفترة المقبلة ، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور و اعلم انها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك اذا لم تقدم قرارات حاسمة .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فالعامل النفسى له دور كبير فى حياتك ولأنك للضغوط النفسية الشديدة منذ فترة طويل قد تشعر بالامبالاة وهو ما يزيد حالتك المزاجية سوءا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هذه الفترة ستفاجئ بعدد من القرارات التى قد تؤثر عليك سلبا وخاصة فى الصعيد العائلى ، عليك ان تأخذ خطوة للوراء من اجل رؤية المشهد بشكل أوضح .

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31 /10/2016

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

الحمل على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الحمل على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31 /10/2016

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لات تفقد ما بنيته فى سنوات كن قوى من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك ، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء والشعور بعظمة ما تقوم به من اعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى .

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 31 /10/2016

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الثور على الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

الثور على الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/10/2016

على الصعيد المهنى..

الالتزام بقاعدة واحدة يسر عليها جميع أفراد العمل تعيد الإنضباط إلى أجواء العمل وستجعلها تسير بشكل إيجابى ، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وعليك أن تصدر روح المرونة هذه إلى باقى الزملاء حتى تسود أجواء الألفة وتبتعد عن الضغط والتوتر.

على الصعيد العاطفى..

الدفاع المستميت عن بعض الأشخاص وهم على خطأ لن يجعل منك صديق جيد أو حبيب قوى، تحتاج على تحدد الصحيح والخطأ و تدافع عنهما حتى تكون صاحب آراء واضحة يستطيع المقربون منك أن يثقوا فيها ويعتمدوا عليها فى حياتهم.

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.