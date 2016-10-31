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عبد الله بن زايد يهنئ أنطونيو غوتيريس بتوليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة

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عبد الله بن زايد يهنئ أنطونيو غوتيريس بتوليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله بن زايد يهنئ أنطونيو غوتيريس بتوليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع أنطونيو غوتيريس، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، وعبّر عن ثقته بأن الأمم المتحدة ستتمكن تحت قيادة غوتيريس من تجديد نفسها وقدراتها، ليتسنى لها التعامل مع الأزمات والتحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية الشراكة القوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة.

من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريس عن شكره لدولة الإمارات على تعاونها المثمر مع الأمم المتحدة، متمنياً في الوقت نفسه المزيد من التعاون بين الجانبين خلال مدة عمله أميناً عاماً للأمم المتحدة.

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