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سعود بن صقر يشهد اتفاقية بين المصرف المركزي و"محاكم" و"نيابة" رأس الخيمة

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سعود بن صقر يشهد اتفاقية بين المصرف المركزي و"محاكم" و"نيابة" رأس الخيمة سعود بن صقر يشهد اتفاقية بين المصرف المركزي و"محاكم" و"نيابة" رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد، توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودائرتي المحاكم والنيابة العامة بالإمارة، وذلك بشأن الربط الالكتروني وتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن النيابة العامة ودائرة محاكم رأس الخيمة في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.

وحضر توقيع المذكرة معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة.

وقع المذكرة عن جانب المصرف المركزي محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي وعن جانب دائرة المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة وعن جانب دائرة النيابة العامة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة.

استراتيجية

وتأتي المذكرة في إطار سعي الأطراف لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق أهدافها فيما يخص التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لكافة المراجعين وخاصة على صعيد تطوير المعاملات بين المحاكم المحلية بالدولة والمصرف المركزي.

وقال نائب محافظ المصرف المركزي: إن المصرف المركزي بتوقيعه مذكرة التفاهم هذه يضيف لبنة جديدة في مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشيا مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الذكية.

وعبر عن سروره بتوقيع هذه المذكرة مع المعنيين بإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي عازم على استكمال الإجراءات لتوقيع مذكرات مماثلة مع كافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة.

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