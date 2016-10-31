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إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني لحاكم الشارقة

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إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني لحاكم الشارقة إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني لحاكم الشارقة

أُطلقت، أول من أمس، النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني الشخصي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بعد عملية تحديث واسعة، بحلة جديدة ومميزات وإضافات تواكب تطلعات الموقع ومتطلبات المواصفات الأحدث للمواقع الإلكترونية التفاعلية.

وتأتي أهمية الموقع من كونه مرجعاً علمياً وتاريخياً وثقافياً وجغرافياً وأدبياً، يشمل سيرة ومسيرة صاحب السمو حاكم الشارقة، متضمناً العديد من الكتب والصفحات والروابط المهمة، إلى جانب التواصل المباشر مع سموه.

ويتم تحديث الموقع على مدار الساعة، لإضافة كل ما هو جديد، وإطلاع المتصفح بشكل دوري على جميع أنشطة صاحب السمو حاكم الشارقة الثقافية والأكاديمية والرسمية.

مرجع

ويعتبر الموقع مرجعاً مهماً للباحثين لكلمات وخطابات صاحب السمو حاكم الشارقة في العديد من المناسبات داخل الدولة وخارجها، حيث يحتوي الموقع على أرشيف كامل لسموه من عام 1970 حتى يومنا هذا، كما يتضمن قسماً خاصاً يستعرض أهم الروابط البحثية والعلمية والثقافية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الشخصي لصاحب السمو حاكم الشارقة أقساماً عدة، منها قسم خاص بالنشأة والسيرة، ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة، مثل المراحل التعليمية لسموه والمناصب الرسمية والأكاديمية والمناصب الفخرية في عدد من المؤسسات والهيئات العربية والعالمية، كما يعرض القسم جميع الجوائز والأوسمة والميداليات التي حصل عليها سموه.

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