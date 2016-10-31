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نائب رئيس الدولة: معيارنا الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم

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نائب رئيس الدولة: معيارنا الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم نائب رئيس الدولة: معيارنا الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ميزانية الاتحاد لعام 2017 والبالغ قيمتها 48.7 مليار درهم، جاءت لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا ولأسرهم، حيث خصصنا 51.7 % منها للتنمية والمنافع الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف سموه في تدوينة لسموه على حسابه في «تويتر» أن ما يقودنا في تخصيص ميزانيتنا هو منافع مواطنينا، ومعيارنا في كل مصروفاتنا الحكومية هو توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، حيث تم تخصيص 20 % من الميزانية للتعليم بواقع 10 مليارات درهم، وللرعاية الاجتماعية والإسكان حوالي 5 مليارات درهم، وللقطاع الصحي الاتحادي 4.2 مليارات درهم.

وقال سموه: «ترأست اليوم «أمس» اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد لخمسة أعوام قادمة بقيمة 248 مليار درهم».

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