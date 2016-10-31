محمد بن زايد يصدر قرارين بشأن أمانة المجلس التنفيذي ومكتب اللجنة التنفيذية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارين؛ الأول بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والثاني بإنشاء مكتب اللجنة التنفيذية.

ونص القرار الأول على أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي، وترتيب جلساته، وإعداد جدول أعماله، وضبط محاضره، وحفظ جميع وثائقه، والأمين العام هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الأمانة العامة، ويكون مسؤولاً عن أعمالها أمام المجلس التنفيذي، كما يكون للأمانة العامة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

اختصاصات

وأشار القرار إلى اختصاصات الأمانة العامة، ومنها تلقي الطلبات والموضوعات المرفوعة إلى المجلس التنفيذي المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وتقديم الدعم الفني للمجلس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاتها، كما تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الخاص بشؤون أعضاء المجلس التنفيذي، وتقديم الدعم للأمين العام في عرض الموضوعات على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ونص القرار أيضاً على متابعة الأمانة العامة أداء لجان المجلس التنفيذي، ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن، إضافة إلى دورها في تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي في حدود اختصاصاتها.

مكتب اللجنة التنفيذية

كما أصدر صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء مكتب يسمى «مكتب اللجنة التنفيذية»، ويتبع المجلس التنفيذي، ويرأس المكتب رئيس اللجنة التنفيذية، ويكون للمكتب مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ونص القرار على أن مكتب اللجنة التنفيذية هو الجهة الإدارية المنوط به تقديم الدعم الفني والإداري للجان المجلس التنفيذي في اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة، وعرضها على لجان المجلس التنفيذي، تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة.

تلقي الطلبات

وفي هذا السياق، يتولى المكتب تلقي الطلبات الموضوعات المرفوعة إلى المجلس التنفيذي المتعلقة باختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار ومراجعتها، تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي ولجانه، ورفع التوصيات بشأنها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.

كما يتولى المكتب دعم لجان المجلس التنفيذي في اقتراح الموضوعات التي تتطلب الإدراج على جدول أعمال المجلس التنفيذي، وإعداد جدول أعمال لجان المجلس التنفيذي، وترتيب اجتماعاتها، وصياغة قراراتها.

ويدعم المكتب لجان المجلس التنفيذي في اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ويرفعها إلى لجان المجلس التنفيذي للإقرار، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يقدم الدعم للجان المجلس التنفيذي، لمتابعة أداء الجهات الحكومية والشركات الحكومية الخدمية ومدى تنفيذها السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة، وتقييمها وعرض النتائج، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

دعم فني

كما يقدم المكتب الدعم الفني للجان المجلس التنفيذي، من خلال دراسة المشروعات المعروضة عليها وحفظ جميع وثائقها وسجلاتها الورقية والإلكترونية وأنظمتها.

إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدعم القانوني، من خلال إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المعروضة على لجان المجلس التنفيذي، ودراسة واقتراح مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات، وعرضها على لجان المجلس التنفيذي، تمهيداً لإقرارها من المجلس التنفيذي، كما يدرس المكتب التشريعات المحلية والاتحادية السارية، ويرفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى لجان المجلس التنفيذي، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

الأداء الحكومي المتميز

تتولى الأمانة العامة إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وإعداد ومتابعة سياسة واستراتيجية الاتصال الحكومي، ودعم الجهات الحكومية في تنفيذها، بما يضمن الحفاظ على هوية الإمارة، والإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى.

وتتولى أيضاً الدعم القانوني، من خلال إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المعروضة على المجلس التنفيذي، ومراجعة وعرض مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات على المجلس التنفيذي، تمهيداً لإقرارها، إضافة لإعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.