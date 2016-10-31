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7 عناصر غذائية قد تشكل ضررا على صحتك أبرزها الألبان واللحوم

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7 عناصر غذائية قد تشكل ضررا على صحتك أبرزها الألبان واللحوم 7 عناصر غذائية قد تشكل ضررا على صحتك أبرزها الألبان واللحوم

>كتبت آلاء الفقى

حذر تقرير نشره الموقع الهندى "برايت سايد" 8  عناصر غذائية قد  تبدو صحية، لكن من الممكن أن تشكل ضررا على الصحة إذا تم شراؤها من مصدر غير معلوم، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1.من الممكن أن تكون اللحوم غير صحية، لأن بعض الحيوانات من الممكن أن يتم حقنها بالمواد الكيميائية للتسمين، وتشكل ضررا على الصحة .

2. الأسماك:  من الشائع أن الأسماك من الممكن أن تحتوى على الهرمونات والتى تؤثر على الخصوبة .

3.الطماطم تمتص نسبة كبيرة من المبيدات والتى قد تشكل ضررا على الصحة .

4. تناول الفاكهة فى المساء خاصة التوت، من الممكن أن تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر، لأنها فى الليل تتحول إلى دهون فى المعدة.

5.البطاطس: تحتوى على نسبة كبيرة من النشا، من الممكن أن تشكل ضررا على الصحة على المدى البعيد .

6.الألبان من الممكن أن تحتوى على هرمونات ودهون، لأن حقن الأبقار ببعض الهرمونات لتسمينها ونموها، يجعل الهرمونات تتواجد فى الألبان أيضا وتؤثرعلى الصحة .

7. السبانخ:  من الخضروات التى تحتوى على حمض الأكساليك الذى يضر الكلى، مما يؤدى إلى تورم الجسم وزيادة الوزن.

   


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