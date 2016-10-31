خدع تنعيم الشعر من دون مملّس

تحويل الشعر المجعد إلى شعر ناعم يحتاج إلى مواد كيميائية، مجففات، ومستحضرات عديدة. تؤدي كلّ هذه المنتجات الى إلحاق الضرر بمسام الشعر.

من هنا إليك، في هذا الموضوع، نصائح تساعدك على تنعيم شعرك، من دون المخاطرة أو الحاق الضرر به.

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-استخدمي منشفة فائقة الامتصاص: نشفي شعرك بالمنشفة جيداً قبل استخدام المنشف الكهربائي. مما يساعد على إزالة الرطوبة بسرعة من الشعر، من دون التسبب بضرره وتجعده.

- استخدمي الشامبو الخاص بالشعر المجعد: هذا النوع من الشامبو يحتوي على مواد تساعد على تخفيف تبعثر الشعر المجعد.

- سرحي شعرك عند تنشيفه: استمري بتسريح شعرك بالفرشاة عند تجفيفه. للشعر الطويل والمتوسط استخدمي يديك لسحب الشعر كل بضع دقائق عند تجفيفه. يوصى باستخدام المجفف بالهواء البارد.

- لاستكمال التسريحة يمكنك دهن الشعر بالزيت: بعد أن يصبح جافاً، استخدمي المنتجات الطبيعية، مثل زيت جوز الهند، للتخلص من الشعر المجعد.

- لف الشعر الرطب حول رأسك: بعد الانتهاء من التجفيف الشبه النهائي للشعر، لفيه عند أسفل العنق واتركيه ملفوفاً طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي ستستيقظين بشعر ناعم وحريري.