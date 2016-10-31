"الكسب غير المشروع" يتسلم تحريات جديدة عن تورط وزير التموين فى "فساد القمح"

واصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته الموسعة فى قضيتى فساد القمح، وتضخم ثروة وزير التموين السابق خالد حنفى من خلال سماع أقوال مسئولى وزارات التموين والزراعة والمالية وأصحاب الصوامع والشون.

وقالت مصادر إن هيئة الفحص والتحقيق استعجلت التحريات والتقارير الرقابية حول القضيتين، التى من بينها تحريات حول مرتب الوزير خالد حنفى الذى كان يتقاضاه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث كان يشغل عضو هيئة تدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تلقى منذ يومين تحريات جديدة فى قضية فساد القمح ومنظومة السلع التموينية، التى أكدت تورط وزير التموين السابق فى القضية بإعطائه تعليمات مباشرة إلى أصحاب شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها الوزارة فى عهده، على طباعة الكروت الذكية التى تستخدم فى صرف السلع التموينية المدعمة، بتشغيل البطاقات المتوقفة للاستيلاء على أموال الدعم وهو ما يعد اهدار للمال العام وتربيح للغير.

وأضافت المصادر أن التحريات كشفت أيضا عن إسناد العمل لبعض أصحاب الصوامع والشون المسئولة عن تخزين الأقماح بالأمر المباشر، رغم أن ذلك يخضع لقانون المناقصات والمزايدات وهو أيضا مخالف للقانون.