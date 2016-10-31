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شقيق الشهيد رامى حسنين: "عاش ومات أسدًا.. وزملاؤه هيجيبوا حق مصر كلها"

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شقيق الشهيد رامى حسنين: "عاش ومات أسدًا.. وزملاؤه هيجيبوا حق مصر كلها" شقيق الشهيد رامى حسنين: "عاش ومات أسدًا.. وزملاؤه هيجيبوا حق مصر كلها"

>كتب حسن مجدى

أكد حسنين محمد، شقيق العقيد الشهيد رامى محمد حسنين قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، الذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية، أنه عاش أسدا ومات أسدا، عاش بطلا ومات بطلا، مضيفا أن الإصرار الذى شاهده فى زملائه، يؤكد إنهم سيأخذون حق كلها وليس حقه هو فقط.

 

وأضاف حسنين محمد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامجه العاشرة مساء، المذاع على فضائية دريم، أن الشهيد لديه ابنتان الكبيرة هى نورسين، خمس سنوات، التى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لها فى الجنازة، مضيفا أنها شاركت فى جنازة والدها لتودعه لتعلقها به، وآخر مرة رأته كانت يوم الخميس قبل استشهاده بيوم.

 


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