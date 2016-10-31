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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/10/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/10/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/10/2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

لمواليد برج الميزان الصعيد المهنى استقر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية و ذلك يرجع لتركيزك فى العمل وبذلك الكثير من المجهود ، والفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية سيشهد انتعاشة خلال هذه الفترة وتتحسن علاقتك بشريكك بنسبة كبيرة وذلك بعد اعترافك بأخطائك وحرصك على أن تحافظ على هذه العلاقة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى يجعلك تلجئ لزيارة الطبيب المختص وذلك بعد شكواك المتكررة من الآلام العظام التى تلاحقك من أسابيع لكنها تزداد بسبب تجاهلك زيارة الطبيب .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان عليك ان تخرج بره الروتين اليومى حتى لا تتأثر حالتك المزاجية ، و ينصح علماء الفلك بأن تبدأ دراسة جديدة أو ممارسة هواياتك القديمة مثل الرسم او عزف الموسيقى .


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