حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يحتاج منك المزيد من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وذلك حتى لا تتحول حياتك المهنية لروتين قاتل لا تستطيع الخروج منه لاحقا .

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة و خطاها ثابتة ، فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد من قدرتكما على تخطى المشاكل التى تتسرب للعلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يتطلب ان تتخلى تماما عن التدخين و السهر لساعات طويلة ، فالنوم لساعات طويلة والاسترخاء يجعلك تستعيد نشاطك و صفاء ذهنك بسرعة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

لمواليد برج العذراء عليك أن تتخلى تماما عن انفعالاتك التى قد يفهمها الآخرون بشكل خاطئ ، التعامل بحكمة أفضل طريق لكل مشاكلك خلال هذه الفترة .