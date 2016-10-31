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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/10/2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/10/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/10/2016

> كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يحتاج منك المزيد من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وذلك حتى لا تتحول حياتك المهنية لروتين قاتل لا تستطيع الخروج منه لاحقا .

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة و خطاها ثابتة ، فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد من قدرتكما على تخطى المشاكل التى تتسرب للعلاقة.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يتطلب ان تتخلى تماما عن التدخين و السهر لساعات طويلة ، فالنوم لساعات طويلة والاسترخاء يجعلك تستعيد نشاطك و صفاء ذهنك بسرعة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

لمواليد برج العذراء عليك أن تتخلى تماما عن انفعالاتك التى قد يفهمها الآخرون بشكل خاطئ ، التعامل بحكمة أفضل طريق لكل مشاكلك خلال هذه الفترة .


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