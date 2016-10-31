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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/10/2016

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/10/2016 حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/10/2016

>كتبت رانيا علوى

برج الأسد على الصعيد المهني:

لمواليد برج الأسد الصعيد المهنى سيتأثر بشكل كبير و خاصة أنك تشعر بحالة عدم ارتياح وطاقة سلبية ، ضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك خاصة أن أخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال العمل .

 

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد توترا كبيرا خلال الفترة المقبلة ، فالعلاقة مع الشريك تسرب لها الملل والفتور و اعلم أنها فترة حاسمة جدا قد تخسر فيها شريكك إذالم تقدم قرارات حاسمة .

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فالعامل النفسى له دور كبير فى حياتك ولأنك للضغوط النفسية الشديدة منذ فترة طويلة قد تشعر بالامبالاة وهو ما يزيد حالتك المزاجية سوءا .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة ستفاجئ بعدد من القرارات التى قد تؤثر عليك سلبا وخاصة فى الصعيد العائلى ، عليك أن تأخذ خطوة للوراء من أجل رؤية المشهد بشكل أوضح .


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