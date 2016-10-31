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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31 /10 /2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31 /10 /2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31 /10 /2016

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على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لات تفقد ما بنيته فى سنوات كن قوى من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك ، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء والشعور بعظمة ما تقوم به من أعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى .

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

 


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مصر 365

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