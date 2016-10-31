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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31 /10 /2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31 /10 /2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31 /10 /2016

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يعد برج الحمل من الأبراج النارية، التى تتسم بالحماسة والشجاعة إلا أنه متهور بعض الشىء وعنيد لدرجة قد تكون فى غير صالحه فى بعض الأحيان، ونقدم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

 

الحمل على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

 

الحمل على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة .

 

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.

 


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