تركيا ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا

أرسلت تركيا، تعزيزات عسكرية إلى وحداتها فى منطقتى "قرقميش" و"أوغوز إلي" الحدوديتين مع سوريا، فى ولاية غازى عنتاب جنوبى البلاد.

وذكرت صحيفة "ديلى صباح" التركية على موقعها الإلكترونى مساء اليوم الأحد، أن التعزيزات أرسلت من اللواء 106 مدفعية، وسيارات مصفحة و8 دبابات ولوازم عسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت مصادر أمنية أن السيارات المصفحة ستُستخدم فى عمليات التطهير التى تستهدف تنظيم "داعش" الإرهابى ضمن عملية درع الفرات.

ودعمًا لقوات "الجيش السورى الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة فى الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية فى مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت أسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذى يستهدف الدولة التركية ومواطنيها.

وأكدت الصحيفة نجاح العملية فى تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقًا تحرير كل الشريط الحدودى ما بين مدينتى جرابلس، وأعزاز بريف حلب، وبذلك لم تبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.