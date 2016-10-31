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القوات العراقية تحرر 10 قرى بمحاور عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش

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القوات العراقية تحرر 10 قرى بمحاور عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش القوات العراقية تحرر 10 قرى بمحاور عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش

>(أ ش أ)

أعلن قائد عمليات تحرير الموصل الفريق عبد الامير يار الله، أن العمليات العسكرية "قادمون يانينوى" ، أسفرت عن تحرير 10 قرى فى محاور العمليات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال يار الله ، فى بيان لخلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، إن القوات فى المحور الجنوبى الغربى استكملت تطهير ناحية "الشورة" بواسطة قطاعات عسكرية للشرطة الاتحاديه وعمليات "تحرير نينوى".

وأشار إلى أن المحور الجنوبى الشرقى وتعم به الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش طهير مناطق شمال نهر الزاب وتماست مع قوات المحور الجنوبى الغربى فى منطقة السفينة وحررت قرية "على رش" التى تبعد مسافة 5 كم عن مركز مدينة الموصل من جهة الساحل الأيسر.

وأضاف أن قوات "مكافحة الإرهاب" بالمحور الشرقى لعمليات الموصل واصلت تطهير المناطق والقرى التى حررتها استعدادا وتمهيدا لاقتحام مدينة الموصل.

وتابع بالقول "إن المحور الغربى الذى تتولاه قوات "الحشد الشعبي" تمكنت من تحرير قرى الشك والمستنطق والمستنطق2 ومرج الديباج وعين البيضة والجرن والسلمانى والامرينى والزركة.

ونوه قائد عمليات تحرير الموصل إلى أن القوات استقبلت 262 شخصا هم إجمالى أفراد 66 عائلة بالمحور القيارة الجنوبى الغربى للعمليات.


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