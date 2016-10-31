مدرسة بالشرقية آيلة للسقوط والأهالى يناشدون المسئولين بإنقاذ أبنائهم

ناشد العشرات من أهالى قرية 67 والعزب المجاورة لها التابعة لمركز مدينة منشأة أبو عمر، بمحافظة الشرقية، المسئولين بالمحافظة بزيارة مدرسة أبو شرف الدين للتعليم الأساسى التابعة للإدارة التعليمية بمنشأة أبو عمر، حيث إن المدرسة متهالكة ومعرضة للسقوط فى أى وقت، وأنهم يقومون دائما بعمل صيانة للمدرسة بالجهود الذاتية.

ويقول "خيرت محمد عبد الغفار" من أهالى القرية، إن المدرسة الكائنة بالقرية، تم إنشاؤها منذ عام 1998 وهذه المدرسة تبدأ من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف السادس الابتدائى، ولم يتم إدراج هذه المدرسة فى خطة الإحلال والتجديد، والمدرسة معرشة بالخشب والبوص وقش الأرز وحالتها لا تسمح أن تكون مدرسة.

ويضيف "على محمد عبد السلام" من أهالى القرية، أن الأهالى قاموا بمخاطبة الأبنية التعليمية أكثر من مرة ولكن للأسف دون جدوى، وناشد الأهالى المسئولين، بسرعة تشيد وبناء المدرسة أسوة بباقى المدارس، حيث إن هذه المنطقة بها كتلة سكانية عالية ومن محدودى الداخل وفى حاجة ماسة لتعليم أبنائهم ونشأتهم.